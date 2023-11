Kadumise ööl oli Hillel seljas musta värvi jope, millel on valged mummud, ning jalas tumedad teksad.

Kolmapäeval, 8. novembril kella 10 ajal sai häirekeskus teate, et lähedased ei saa ühendust 33-aastase Hillega. Viimati nähti naist 8. novembri kesköö paiku Tartus Turu tänaval kesklinna poole liikumas.

Politsei teatas laupäeva õhtu, et Hille on leitud ja temaga on kõik korras.