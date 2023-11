Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis on reeded üldiselt vaiksed päevad, kuna siis on õpilastel iseseisva õppimise aeg.

Õpetajate hoiatusstreigi päev sattus Petersoni gümnaasiumis kokku ka nõndanimetatud mihklipäevaga, mis vanarahva ütlemist pidi, et igal oinal on oma mihklipäev, tähendab seal seda, et õpilased saavad puudutud päevade tegemata töid järele vastata.