Linn pöördub hooldereformi puuduliku rahastuse tõttu riigikohtusse

Linnal tekib seoses hooldereformi riikliku alarahastusega järgmisel aastal vähemalt 1,6 miljoni euro suurune puudujääk ning see raha tuleb leida teiste teenuste arvelt. Tartu linnavalitsus soovib riigikohtust kinnitust, et hooldereformiga seatud ülesanded on riiklikud kohustused, mille kulud tuleb katta täies ulatuses riigieelarvest.