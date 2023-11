Tartu ja Riia vahet peaks järgmisel aastal hakkama sõitma vähemalt üks Elroni oranž rong. Läti transpordiministeerium näeb, et rongiliinil on tulevikku ka edaspidi.

Eesti valitsuse plaan panna järgmisel aastal käima Tartu-Riia reisirong on leidnud positiivset vastukaja ka Läti valitsuselt: lõunanaabrite transpordiministeerium teatas, et nemad on rongiliini avamiseks valmis.