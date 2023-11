Tartu lühiuudised

Kaarsilla ja Atlantise maja vahele rajatud astmestikuga promenaadi saab järgmise nädala lõpus uudistama minna. Aga juba on küsimusi tekitanud jõe kaldalt vastu vaatav madal piire, mis ilmselt ei takista kedagi vette kukkumast.

Napilt poole sääreni ulatuv piire on taotluslik ja sellega seotud ohutusküsimused olid arutusel juba projekteerimise aegu, ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. «Eesmärk on avada vaade Emajõele, mida seal pole varem keegi nautida saanud,» selgitas ta. «Kas praktikas võiks see ohtlikuks muutuda, näitab aeg. Vajadusel saame piirde välja vahetada.»