Linn tellis nüüd Raekoja platsile rajatavale liuväljale projekti

Tartu volikogu EKRE fraktsiooni juht Silver Kuusik on kulutanud hulga tunde selleks, et kontrollida, kas on õiged kahtlused, nagu võinuks projektita rajatud liuväli kahjustada purskkaevu, mis omakorda võis tekitada kalli remondi vajaduse. See vaidlus on seni taandunud suuresti usu küsimuseks, kus üks pool ütleb, et lekked olid juba enne liuvälja esmakordset rajamist ning tehnosüsteemid vajasid uuendamist niikuinii, teine pool pole aga saanud ekspertidelt enamat kui hinnangu, et jää mõju võis olla, aga seda ei saa fikseerida.