Video ja galerii ⟩ Linn loodab jõepromenaadi madala piirde juures inimeste mõistlikkusele

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on selline napilt poole sääreni ulatuv piire loodud taotluslikult – sellega seotud ohutusküsimused olevat olnud linnavalitsuses kaalumisel juba projekteerimise aegu. «Madala piirde eesmärk on avada vaade Emajõele, mida selles kohas pole varem keegi nautida saanud. Seda, kas praktikas võiks see kuidagi ohtlikuks kujuneda, näitab muidugi aeg. Vajadusel saame piirde välja vahetada,» rääkis ta.