Tartu tulemine ⟩ Pillide kuningas elas üle kaotsimineku ja hoone ümberehitust saatnud keevituse

Vanemuise kontserdimajas on üks imeline hiiglaslik muusikariist. See on näinud suure saaliga kultuuriasutuse lähemat minevikku, mis ulatub Eesti Kontserdi üksusena 25 aasta taha, ning samuti varasemaid aastaid teatri koosseisu kuulunud kontserdisaalis. Jutt on orelist.