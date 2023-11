Torni ehitava firma Bauvärk juhatuse liige Tõnu Timma ütles, et väljast on praeguseks pea kõik tehtud, kuid ühe suurema tööna tuleb linnavalitsuse nõudel peaukse juurde paigaldada veel kaldtee, sest igasse hoonesse peab pääsema ka ratastooliga. Et kirikus saaks ratastooliga liikuda, on tornis lift.