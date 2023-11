juhtkiri ⟩ Maasool ja kibe tõde

Selle üle võib arutleda, kas suuremas osas omavalitsustes üle keskmise teeniv õpetaja saab head, keskmist või viletsat palka. Seejuures tuleb arutleda ka selle üle, kas klassi ette saadetavad pedagoogid mahuvad määratluse alla hea õpetaja, võis siis alati mitte. Õpetaja on koolis autoriteet, aga on ju küllalt valdkondi, kus kõik tegutsejad ikkagi ei ole oma ala tipud. Me tahame aga, et meie lastega tegelevad inimesed oleksid oma ala parimad, tahame, et nad aitaksid meie lastel targaks saada.