See ajalik elutee, nagu ka põlvkonnad enne neid, on kulgenud ühes ja samas orus, ümbritsetuna ajatu looduse ilust ja valust. Selle looduse muret tekitavatest muutustest ei räägita aga eriti seepärast, et filmi pilk on rohkem suunatud minevikku, Olini vanemate (ja nende vanemate jne) elatud elule.