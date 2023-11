Kui see pillide kuningaks tituleeritud muusikariist oli üles ehitatud ja häälestatud, võttis 27. aprillil 1978 tulemuse vastu riiklik komisjon.

45-aastase oreli hea käekäigu eest on algusest tänini seisnud Urmas Taniloo. Kolmapäeval jagas ta oma hoolealuse kohta selgitusi muu hulgas ka pilli sisemuses, kus on kohati nii kitsas, et rohkem kui 115 sentimeetrise vööümbermõõduga isik võib kinni jääda nagu kork pudelikaela.