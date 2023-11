GALERII ⟩ Politseinikud hüppasid aastapäeva puhul Emajõkke

Andrus Reimaa tõdes, et kümne aasta jooksul ei ole ta veel ise vette jõudnud. «Ega täpselt oskagi öelda, mille taha see on jäänud. Kuid võib-olla tulebki järgmisel aastal lihtsalt riided seljast võtta ja ennastki vette kasta,» sõnas ta. «Vaadates sotsiaalmeediat, tundub mulle, et talisuplus on Eestis spordiala number kaks pärast tõstmist, paraku ei pea ma silmas raskuste tõstmist.»