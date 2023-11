Päästeamet kontrollib kodudes suitsu- ja vingugaasianduri olemasolu

Suitsuandur on juba 14 aastat kohustuslik, kuid päästeameti hoonetulekahjude analüüsi põhjal puudub see paljudes kodudes. Sama kehtib ka tahke- ja gaasikütteseadmetega hoonetes kohustusliku vingugaasianduri kohta.

Tuleb tähele panna, et suitsu- ja vingugaasiandurite tagumisele küljele on märgitud kuupäev, millest alates anduri eluiga lõpeb. Reeglina vajavad 10 aasta vanused andurid väljavahetamist. Ka häireseadme tühjenevad patareid tuleb kohe välja vahetada. Selle vajadusest annab andur märku üksikute piiksudega.

Sel aastal on tulekahjudes hukkunud 33 inimest, neist viimased viis alates 21. oktoobrist toimunud eluhoonetulekahjudes Lõuna-Eestis – Valga-, Tartu-, Viljandi-, Võru- ja Põlvamaal. Suitsuandur puudus neljal juhtumil, ühel puhul oli andur pandud kapi peale, kus sellest aga kasu ei olnud.

Päästeamet meenutab elutähtsa seadme vajalikkust ühekordse ja mahuka kontrollkäiguga. Suur on tõenäosus, et ka teie koju satuvad päästjad ja inspektorid, et veenduda suitsuanduri olemasolus, õiges paigalduses ja töökorrasolekus.

Töökorras suitsuanduri puudumisel võib päästetöötaja süüdlast lühimenetluse korras trahvida 40 euroga.