PÖFFI FILM ⟩ Valus vaadata: Putini kallaletung muudab Mariupoli ahervaremeiks

On raske seda kauakestvat jõledust üksipulgi läbi seedida ilma teatava kalestumiseta. Oma elu vajab samuti elamist ning vaimse tervise huvides on vajalik end sellest mingi piirini välja lülitada. Ukrainlastel muidugi pole sellist luksust. Sestap ongi vaja endale aeg-ajalt meelde tuletada, millises põrgus ukrainlased on pidanud juba peaaegu kaks aastat elama.

Seega on täiesti mõistetav, et PÖFFi kavas valikute tegemisel on soov sellisest filmist kaarega mööda minna. Associated Pressi ajakirjaniku Mstõslav Tšernovi «20 päeva Mariupolis» pakub aga tänuväärse võimaluse pea korraks liiva alt välja tõmmata.