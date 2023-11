Linnavalitsus tunnustas tartlaste kiitust väärt bussijuhte

Te olete superinimesed, et suudate nii vara ärgata, et me tööle saaksime – nõnda kirjutas üks tartlane ülikoolilinna bussijuhtide kohta. Teisipäeval tänas ka Tartu linnapea Urmas Klaas neid linnaliinide bussijuhte, kes said sõitjatelt kõige enam kiita.