Hando Runnel saab 24. novembril 85-aastaseks. Läheneva sünnipäeva puhul on Ilmamaa kirjastanud tema luulekogu «Mõru ning mööduja», mille tiraaž on just nüüdsama trükikojas valminud, ning avaldab raamatu «Nii nagu taevas ja maa: 60 aastat Hando Runneli loomingut».