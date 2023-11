Mänguasjamuuseum avab isadepäeva eel vastremonditud mängutoa

Avamispäeval saab muuseumi mängutoas laevukesi meisterdada, poodi ja kodu mängida ning rallivõistlusi pidada. Mängutoas on alles nii mõnedki mängumajad, kiikloomad ja lauamängud, mis on aastatega armsaks saanud, kuid lisandunud on näiteks lahedad mängugaraažid, mõnus lugemisnurk ja uus mänguköök.