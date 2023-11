Uute, tunduvalt suuremate busside liiniletulekuga tänavu 1. juulist ei ole enam ka probleemi, et inimesed ei mahuks bussidesse ära.

«Kui selgub, et mingil liinil nõudlus suureneb, siis suunatakse sinna väiksema bussi asemel suurem, suuri busse on piisavalt ja võimalus kõik soovijad ära vedada on nüüd Tartumaal olemas,» lisas Aunapuu.