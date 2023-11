Sirje Toomla: sedda pohkstawi ei olnud meie kirjas

Õhtu hakul istub Äksi kirikhärra Otto Wilhelm Masing pastoraadis oma kabinetis laua taga, ta on pühapäevase jutluse kõrvale lükanud ning kirjutab järjekordset kirja oma mõttekaaslasele Johann Heinrich Rosenplänterile: «Mõelge ometi, siin ja sealt tullakse õ eest tänama, ja Kursist tuli keegi Kristjani-nimeline mees, raamatuköitja, ainult selleks minu poole, et ütelda: «meie olleme sedda lapse põlwest sadik, kui issi weel luggemist õppisime, wägga tundnud, et sesamma õ meie kirjas puddus».» Eesti õ on sündinud. Täna on sellel suurel kirjamehel 260. sünniaastapäev.