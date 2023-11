Omniva pakub uuendatud postkontoris nüüd ka pakki passivaid kingitusi

Omniva pole enam aastaid ainuke pakkide ja kirjade kohale toimetamisega tegelev ettevõte ning üha värvikamal turul peab ellu jäämiseks teistest kuidagi eristuma. «Meie üheks suureks tugevuseks on see, et meil on ikkagi postkontorid alles jäänud ning nende sisu ja mõtet me saame kujundada,» ütles Omniva sortimendi juht Santa Austa.