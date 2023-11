pöffi film ⟩ Tehisintellekt petab meid ära

Kogu see sissejuhatus oli tegelikult pelgalt enda väljavabandamiseks, et senised PÖFFi filmide soovitused on Tartu Postimehes olnud ainult dokumentaalid (ja neid tuleb veel). Need suudavad kõige kiiremini reageerida ühiskonnas kiirelt muutuvatele teemadele. Nii on see ka sel aastal otsustavalt rambivalgusesse hüpanud tehisintellektiga.