kiri ⟩ Kirjutan, et öelda aitäh!

Jääb sõnadest väheks, et tänada teid. On sõnad vaid südamekaja. Seepärast kuulake südameid ja sõnu ei olegi vaja. Olen olnud lasteaiaõpetaja üle kümne aasta, entusiasm ja motivatsioon seda tööd teha on ajaga ainult kasvanud. Näha laste säravaid silmi, kui midagi õnnestub, kuulda rõkkavat naeru sõbraga mängides või näha, kuidas lapsed õpivad üksteist mure korral lohutama – see kõik on õpetajaameti juures nii südantsoojendav.