Siiri Laidla: minu Mart ja Kadri

Ühest küljest tore, pimedat sügisõhtut valgustavad vahvad päikesevärvi kõrvitsalaternad, mis tuletavad meelde, et päike pole kuhugi kadunud, vaid veidikeseks peitu pugenud. Poole aasta pärast, volbriööl, äratatakse päike ja loodus maagiliste toimingute abil sümboolselt taas ellu. Selleks ajaks on laternasaatusest pääsenud, kapi otsas või keldris seisnud kõrvitsad pehkinud ja seemned ootavad mulda, uus aastaring võib alata.

Nõiaks, zombiks, vampiiriks kostümeeritud tegelased kannavad tõrjemaagiat, et kadunukesed, kelle hing pole rahu saanud, meid kollitama ei tuleks. Ka uste taga kolamine ja andide nurumine on iidne tava – selle vahega, et tänapäeva kollid nõuavad ande vägisi «Komm või pomm!», mitte ei too pererahvale karjaõnne, viljaõnne, lasteõnne.