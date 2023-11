PÖFFI FILM ⟩ Teadlane satub indiaanlaste päritolu uurides väga õhukesele jääle

Molekulaarne antropoloogia tähendab maakeeli lihtsalt vanade luustike DNA-proovide võtmist, et teha kindlaks erinevate etniliste inimgruppide põlvnemine tuhandeid aastaid tagasi. Ja karakteriks on Taani juhtiv teadlane selles vallas Eske Willerslev, kes on kinnis­ideeks võtnud Põhja-Ameerika indiaanlaste päritolu väljaselgitamise.