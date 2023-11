Raamatu on illustreerinud autor Juhan Voolaid ise. Leheküljel 65 on hetk sellest, kuidas vanapagan külastab Tartut.

Muinasjutud on saatnud meid lapsest saati. Osavamad meist oskavad nendes peituvat väge enda kasuks tegutsema panna ka nii, et sellest oleks teistelegi kasu. Ühe värske näite annab eelmisel nädalal raamatukauplustesse saabunud valgekaaneline «Eesti tänapäevased muinasjutud», mille autor on 2021. aasta Tartu linnakirjanik Juhan Voolaid.