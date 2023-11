Inglastel on ohutuks liiklemiseks lihtne juhis: näe ise, ole nähtav, suhtle. Seepärast on õige, kui sõidukijuht ülekäigurajale lähenedes aeglustab – suureneb võime märgata teisi liiklejaid, väheneb pidurdusteekond. Sama ratturitel: võta hoog maha, kui lähened ülekäigurajale – siis on sõidukijuhtidel lihtsam märgata.