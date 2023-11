«Omavalitsuse esmane ülesanne pärast õnnetust on hoida inimene peavarju all, riided seljas ja anda süüa,» vastas Tartu abilinnapea Mihkel Lees. «Esmalt tuleb välja selgitada, kas inimestel on kuskile minna. Tartus oleme lahendanud seda koostöös hotellidega, võimalik on teha koostööd varjupaigaga.»