Napp pääsemine! Ühte pistikusse olid ühendatud pliit, külmik ja nõudepesumasin

Päästjad selgitasid, et ülekoormusest oli sulama hakanud pikendusjuhtme pistik, kuhu oli ühendatud korraga mitu suurt voolutarbijat. Sulanud pikendusjuhtme külge oli ühendatud elektripliit, nõudepesumasin ja külmkapp.

Tuleoht kõrvaldati ja elanikele selgitati, et ühe pikendusjuhtme külge mitme tugeva voolutarbija ühendamine põhjustab tulekahjuohu, sest juhtmed kuumenevad, sulavad, lähevad lühisesse ning süttivad põlema.

5. novembril kell 19.27 teatati, et Tartus Jaama tänaval tuleb kortermaja korterist suitsu. Päästjad selgitasid välja, et suitsu põhjustas mikrolaineahjus kõrbema läinud toit. Tulekahjuoht kõrvaldati ning kahes korteris olnud inimeste tervist kontrollis ka kiirabi. Korteris puudus õnnetuse ajal suitsuandur.

Euroopa tuleohutuse nädalal 13.-17. novembrini kontrollivad päästeameti inspektorid ja päästjad eluruumides suitsu- ja vingugaasiandureid, et need oleks olemas ja töökorras. Töökorras suitsuanduri puudumise eest määratakse lühimenetlusega 40 eurone trahv, mille eesmärk on inimestele anduri olulisust meelde tuletada ja elu ning vara päästa aitavat seadet kasutama motiveerida.