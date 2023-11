Sting annab Tartus kontserdi

Teate kohaselt toob Sting Tartus publikuni armastatud hitte, seal hulgas The Police’i ajastusse jäävad palasid. Kontserdil kuuleb ajatuid hitte, näiteks «Fields of Gold», «Roxanne», «Every Breath You Take» ja «Message in a Bottle».

Sting esineb Tartus koos rokkansambliga.

Kultuuripealinn lähtus suurartisti valikul nii Stingi loomingust kui ka tema ühiskondlikust mõjust, mis haakub Tartu 2024 tegemiste ja kontseptsiooniga «Ellujäämise kunstid».

«Suurmeister tegeleb just nende teadmiste, oskuste ja väärtustega, mis aitavad meil tulevikus paremini elada. Põlvkondadeülene legend hullutab igas eas publikut. Tegu on artistiga, kelle repertuaar on kullatud,» rääkis sihtasutuse Tartu 2024 juht Kuldar Leis.

Sting on tuntud kui keskkonnaaktivist ja see sobitub kultuuripealinna programmis kesksel kohal olevate keskkonnateemadega. Nii on kavas ka kontsert läbi viia keskkonnahoidlikult.

Sting ise on oma pika karjääri saladuseks nimetanud suurt uudishimu. «Ma olen jätkuvalt muusika õpilane. Ma harjutan iga päev. Ma õpin,» rääkis ta tänavu mais. «See on imeline müsteerium – see on muusika mõistatus – aga ma olen valmis õppima. Nii et kui see on põhjus, miks ma kümne küünega kinni hoian, siis on see piisavalt hea põhjus.»

Suvise kontserdi piletid tulevad Live Nation Estonia kontserdiklubi liikmetele müüki 8. novembril. Avalik müük algab 10. novembril kell 10 Piletilevis.

Sting on üks maailma viimaste aastakümnete suuremaid sooloartiste. ta on pälvinud 11 Grammyt, kaks Brit auhinda, Kuldse Gloobuse, neli Oscarit ja ühe Tony nominatsiooni. Ta on müünud üle saja miljoni albumi.