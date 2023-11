Lähipäevade õhutemperatuur püsib läbivalt plussis

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva üksikute selgimistega pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja paiguti on udu. Muutliku suunaga tuul puhub 1–7 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub tuul läänekaarde, tuulekiirus on 3–9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 4–9 kraadi. Ka teisipäeva päeval on üksikute selgimistega pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 3–9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 6–10 kraadi.