Kaitseliit tähistab sünnipäevanädalat Tartus

«Mul on hea meel, et kaitseliidu sünnipäevanädala keskmeks on seekord Tartu,» ütles kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi. «Minu kaitseväeline karjäär algas ju Tartumaal aastal 1990 siinse kaitseliidu algatajana. Minu jaoks on sümboolne, et organisatsiooni 105. aastapäeva tähistan ma koos kaasvõitlejatega siinsamas viimast korda kaitseliidu ülemana.»