Icosagen Cell Factory pälvis aasta ettevõtte tiitli

«Icosagen on üks teadusmahukamaid ettevõtteid Eestis. Nad loovad majanduslikus mõttes ülisuurt lisandväärtust, aga mis veel tähtsam – tänu nende tööle on inimestel tervem ja parem elu,» ütles EAS-i ja Kredexi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo.

Lisaks aasta ettevõtte tiitlile pärjati Icosagen ka aasta innovaatori tiitliga. «Nad on arendanud välja maailmas unikaalsed bioloogiliste molekulide arendamise ja tootmise tehnoloogiad, millega pakutakse teenuseid maailma juhtivatele farmaatsiaettevõtetele. Lähiajal valmib ka nende ravimitehas, mis on täiesti uus tase kogu Eesti biotehnoloogia sektoris,» rääkis Harjo aasta ettevõtte laiemast mõjust.

Tööandjate keskliidu tegevjuht ja žürii liige Arto Aas selgitas, et Eesti ettevõtlus vajab ja otsib Icosageni-sarnaseid edulugusid. «Icosagen on eeskujulik näide sellest, kuidas Eesti teadlaste töö viljad jõuavad ettevõtluse kaudu ühiskonna teenistusse ja löövad läbi rahvusvahelises konkurentsis. Sellised teadusmahukad ettevõtted näitavad eeskujuna, et innovatsiooni ja arendustegevustesse panustamine tasub ära,» ütles Aas.