Tartu alistas kodus Valmiera ja teenis kuuenda võidu järjest

Tartu ülikooli spordihoones üle 700 inimese ees peetud kohtumine kulges algusest lõpuni kodumeeskonna juhtimisel. Avaveerandil said tartlased hästi minema tänu oma pikkade Johnny Hughesi ja Aaron Menzise heale tegutsemisele. Nii oli veerandi keskel käes juba 14: 4 eduseis. Seepeale sai ka Valmiera ennast pisut käima, aga avaveerandi lõpuks juhtis Tartu seisuga 20: 14.

Pikalt pausilt tuli kõige parema häälestusega tagasi Märt Rosenthal, sest teise poolaja esimeste minutitega tõi tagamängija üheksa punkti järjest ning koos Hughesiga viisid nad Tartu juba 22 punktiga ette. Suurele eduseisule järgnes aga kodumeeskonna punktimõõn, kui järjepanu magati maha Valmiera kiirrünnakud ja kaugvisked. Valmiera leegionärid Harun Zrno ja Sean Knight olid peasüüdlased Valmiera 13: 0 spurdis, millega külalised tulid üheksa punkti kaugusele. Erki Urviku kolmene lõpetas aga selle spurdi ja tartlased said taas oma mootori paremini tööle. Veerandaeg lõpetati omakorda 9: 1 spurdiga ning enne viimast neljandikku oli Tartu taas kindlalt 72: 55 ees.

Tartu ülikooli Maks & Moorits on Eesti-Läti liiga tabelis kuue võidu ja kahe kaotusega viiendal real. Valmiera GLASS VIA on seitsme kaotuse ja kahe võiduga 14. kohal.