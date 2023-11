Põltsamaa lossihoov ja Tartu kesklinna aadlimaja said muinsuskaitseametilt aastapreemia

Taastamistöö neelas kolm aastat. Peosaalide kohendamine lõppes napilt enne avamist. Küsimusele, kui kalliks kogu projekt läks, sõnas Romet Rand, et täpselt ei tea ta isegi. «Igatahes seda peab küll ütlema, et projekt läks palju kallimaks, kui esialgu plaanis oli,» täiendas Maria Rand.

Hoone viiest peosaalist üks erilisemaid on kindlasti saal, mille Maria ja Romet Rand ristisid Antoinette’iks. Saali seinad ja laed justkui oleksid kaetud ühtlase puitplaadiga. Lähemal vaatlusel selgub, et seinakattel pole aga kusagil jätkukohta. Tegelikult on saali seinad ja laed aaderdatud. See tähendab, et puidusüü on pindadele hoopis värvitud. Maria ja Romet Ranna andmeil pole Eestis kusagil mujal säärast ruumi, kus aaderdatud oleksid nii seinad kui ka laed.