Tanel Tein: kaos Tartu kaasamise protsessis

Meenutame, et linna üldplaneeringule esitasid tartlased keskpargi hoonestuse kohta palju ettepanekuid, mis põhimõtteliselt kõik lükati tagasi põhjendusega, et need küsimused lahendatakse detailplaneeringu käigus. Planeeringuga jõutakse lõppu suure tõenäosusega alles 2024. aasta lõpus, selleks ajaks on eile allkirjastatud projekteerimisleping jõudnud poole peale ehk kulutatud on pea pool 5,4-miljonilisest lepingust.