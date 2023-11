Enriko Talvistu: kliinikumi juures parkimine levib nagu nakkushaigus

Teenuste koondumine Maarjamõisa kliinikus kui teenindusasutuses on tihedamaid Tartus, jäädes ehk alla vaid Lõunakeskusele. Seetõttu on seal üks suuri muresid parkimine. Aastatepikkuse vaatluse tulemusena võib näha, et keegi haiglasse jalgrattaga ei tule, olgu siis meditsiinipersonal, haige või külastaja. Roheliste unistatud jalgrattaid pargib seal vaid üksikuid. Ühissõidukiga ühendus on ju mitmes suunas olemas, seda küll peamiselt kesklinnaga, sest jala tulevad vaid lähedal elajad, kui nad just haiged pole. Ka lääne poolt tulevad liinibussid teevad enamasti haigla ees või lähedal peatuse.