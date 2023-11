JUHTKIRI ⟩ Meie kallis Riia rong

On põhjust arvata, et bussikuningas Hugo Osula pole rumal inimene. Kuidas muidu oleks tema ärid vee peal püsinud ühistransporditurul, mis on nagu katel, kus ühes servas püütakse keeta tummisemat suppi kui teises. Ja kui ta ei ole rumal inimene, siis küllap on sel oma põhjus, miks tema ettevõte on Tartust Riiga ja tagasi pannud käima kolm bussi päevas, mitte näiteks kümme. See sõit käib avaliku raha toeta, erandiks oli koroonaaeg.