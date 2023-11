«Julius Caesar» räägib Rooma valitsejast ja väepealikust, kes sõjaretkel Egiptusesse kohtub Kleopatraga, kellel on valitsejana oma ambitsioon. Elmo Nüganeni lavastajakäe all on see ooperilugu täis armastust ja kavalust, intriige, kaost ja rahva viha, mis kõik peegeldab ka praegu maailmas toimuvat.