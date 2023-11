Linnavalitsus pöördub hooldereformi puuduliku rahastuse tõttu riigi vastu kohtusse

Tartu linnal tekib seoses riigipoolse hooldereformi alarahastusega järgmisel aastal vähemalt 1,6 miljoni euro suurune puudujääk ning reformi käimas hoidmiseks tuleb see summa leida teiste linna teenuste arvelt. Linn soovib Riigikohtu abil saavutada kindlust, et riik toetab edaspidi hooldereformi elluviimist täies mahus ja katab ka puudujäägi 2024. aasta rahastuses.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et hooldereformiga Tartule pandud ülesanded on riiklikud kohustused, mille kulud tuleb katta täies ulatuses riigieelarvest. «Praeguse seisuga peab Tartu oma järgmise aasta eelarvest leidma vähemalt 1,6 miljonit eurot, et katta riikliku rahastuse puudujääke. Olukord, kus juba reformi teisel aastal jääb riigi toetusest puudu nii suur summa, on Tartu linnavalitsuse hinnangul lubamatu ja põhiseadusega vastuolus,» ütles Klaas.