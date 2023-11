Tartu pälvis Emajõe kaldaäärsete arenduste eest rahvusvahelise turismiauhinna

Emajõe ümbruse arendamise eesmärk on alati olnud luua ühendus jõe ja linna vahel, kus kohalik ja turist saaks mugavalt aega veeta, ning see muutuks kauniks kohtumispaigaks. Jõeäärsed kohvikud ja istumisalad on loonud atraktiivse keskkonna, kuhu on võimalik kõigil akusid laadima tulla.