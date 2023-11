Mustvees asuvas Benito Agirre tänavas on ligi kümmekond maja.

Mustvees on tänini veidra nimega Benito Agirre tänav, kus on ligi kümmekond maja. Tänav ristiti viiekümnendatel aastatel. See sai nime Mustvee lähistel teise maailmasõja ajal hukkunud baski päritolu punalenduri järgi, kuid sellenimelist isikut ei olnud tegelikult kunagi olemas. Regionaalminister Madis Kallas tegi ettepaneku tänavanime muutmiseks.