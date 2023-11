Video ⟩ Robolahing vallutab laupäeval Kammivabriku

Võitlusrobotite üheks põhitunnuseks on relvad, millega vastast kahjutuks teha. Selleks võivad olla mistahes leiutised, alustades erinevatest löökriistadest ja lõpetades ketassaagide või muude lõikeriistadega.

Võistlevad võitlusrobotid võivad olla ükskõik millise välimusega ja liikuda kuidas iganes – lennata, kõndida, veereda või hüpata, peaasi, et need mahuksid võistlusklasside kaalu- ja mahupiirangusse.

Võistlevatel robotitel on kaks erinevat kaaluklassi: kergkaal, kus võistlevad kuni 29,9 kilogrammi kaaluvad robotid, ning raksekaal, kus on 30-55 kilogrammi kaaluvad võistlusrobotid. Suurusepiirang võistlevatele robotitele on üks kuupmeeter.

Juba praegu on robolahingule registreeritud 12 robotit mõlemast võistlusklassist. Kes eelmise aasta Robolahinguga kursis, näeb laupäeval võistlusareenil nii tiitlikaitsjaid kui ka neid, kes jäid poodiumi madalamatele astmetele või sinna ei jõudnudki. Võistlusel on aga kõigil võrdsed tingimused ja võimalused.

Võistlusareen, millel robotid mõõtu võtavad, on 8x8 meetrit ning areenile on paigaldatud ka erinevaid takistusi, mille eesmärk on võistlust põnevamaks teha.

Robotitevahelise matši pikkus on kaks minutit ning selle aja jooksul tuleb neil anda endast kõik, et vastane kahjutuks teha. Matš võidetakse, kui vastane on olnud liikumatu 20 sekundit. Kui mõlemad robotid peavad vastu kaks minutit, siis jääb võistlus viiki, kuid žürii jagab lisapunktid võistlejate vahel ära. Lisapunkte antakse agressiooni, juhitavuse ning robotile tekitatud vigastuste põhjal.

Võistlus algab Kammivabrikus laupäeval kell 15.