RMK raiub kümmekond aastat Tähtvere puhkemetsi

Tähtvere puhkemetsade pindala on 601,8 hektarit, millest majandatavat metsa on 431 hektarit. Arvestades majanduspiiranguid, majandatava metsa vanuselist ja puuliigilist koosseisu ning kasvutingimusi on Tähtvere puhkemetsa uuendamiseks vaja teha järgmistel aastatel uuendusraieid 23,6 hektaril, mis moodustab 23,5 protsenti raieküpsete metsade pindalast.