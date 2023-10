Keele teritaja ⟩ Mis on sellel pistmist disainiga?

Disain on üks tore sõna, inglise keeles on selle tähendus palju laiem kui eesti keeles ehk inglise keeles tähistatakse sõnaga design ka neid tegevusi ja nähtusi, mille jaoks eesti keeles on hoopis teised ja palju läbipaistvamad sõnad juba olemas. Jah, sõnade tähendused kujunevad ja muutuvad aja jooksul ja kasutuse käigus, kuid disain-sõnad on justkui paisu tagant valla pääsenud ja tunginud nüüd paljudesse valdkondadesse. Mulle tundub, et nende tulek keelde, nii erialakeelde kui ka üldkeelde, ei ole loomulik, vaid see on tingitud viitsimatusest otsida mõnd mõistlikumat sõna inglise design’i vasteks.