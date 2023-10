Vanemuise teatris esietendub barokkooper Vana-Rooma väejuhist

Elmo Nüganeni lavastajakäe all on see ooperilugu täis armastust ja kavalust, intriige, kaost ja rahva viha, mis kõik peegeldab ka praegu maailmas toimuvat. «Julius Caesari lugu pärineb antiigist, muusikaline arusaam barokist ning aeg, kus me seda teeme, on aasta 2023, mil käib sõda nii Euroopas kui ka Lähis-Idas. Praegu ei oska ma seda ooperit näha nii, nagu Händel selle kirjutas,» selgitas Nüganen.