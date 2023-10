VIDEO ⟩ «Suudlevad tudengid» purskkaev sai viimaks valmis ja ka tööle

Ehkki pealtnäha on kõik vanaviisi, on tehnilises mõttes tegu peaaegu täiesti uue purskkaevuga. Ehituse projektijuht Üllar Juhanson osaühingust Tairi Ehitus avaldas lootust, et eile tehtud parandused olid viimased. Samas ta ei välistanud, et lähiajal võib ilmsiks tulla veel pisemaid vigu, mida on tarvis täiendavalt kõpitseda – selleks pole enam tarvis aedasid püstitama hakata.