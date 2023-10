Üle piiri läinud noortekohtumise eest said karistada mõlemad klubid

Tartu JK Tammeka ja Tallinna FCI Levadia noortemängul oktoobri alguses läks fännide käitumine nii üle piiri, et sekkuma pidi Eesti jalgpalliliit (EJL), mis algatas distsiplinaarmenetluse. Nüüd on jalgpalliliit otsuse teinud, karistada said mõlemad klubid.