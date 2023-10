Allkirjad all, algab Süku projekteerimine

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on projekteerimislepingu allkirjastamine märkimisväärne sündmus, sest taas on astutud konkreetne samm Süku valmimise poole. Et arhitektuurikonkursi võidutöö «Paabel» kavandist saaks projekt, algab tihe läbirääkimiste aeg, kus paika tuleb panna nii hoone sisemus kui ka ümbrus.

Üks võtmeküsimus saab olema see, kuidas ühendada kesklinna pargiala paremini Emajõe ja Uueturu tänavaga. «Järgnevatel kuudel tuleb kokku leppida, milline hakkab olema Vabaduse puiestee, selge on see, et me ei vaja kesklinna sellist laiutavat tänavalõiku,» ütles linnapea.

Arhitektibüroo Kolm Pluss Üks partner Markus Kaasik sõnas, et suur töö seisab alles ees ning kõige keerulisem saab olema vastupidamine. «Viis aastat tean nüüd oma elust ette, mida ma näiteks iga kolmapäev teen – olen projekteerimiskoosolekul,» muigas ta.

Võidutöö üks autor Gert Guriev Kolm Pluss Üks arhitektibüroost sõnas, et küllap muudatusi tuleb teha, aga neid tuleb teha nõnda, et tavainimesele see silma ei jääks.