FOTOD ⟩ Kultuuriklubis Promenaadiviis saab vaadata Kassi tööde näitust «Valik kergemeelseid maale»

Vanasti ehk umbes kolmkümmend aastat tagasi tolgendas Kass päevade kaupa Illegaardis nagu me kõik, lõunaks mindi Illekasse ja istuti kolmeni või neljani hommikul. Iga päev nii, kuidas me jaksasime, pole aimugi. Siis olid Kassil veel juuksed peas. Juttu hakkasin ma temaga ajama aga alles siis, kui ta juba kiilakas oli ja nokkmütsi kandis. Ta arvab, et nii on ta ilus. See võis olla kümme aastat tagasi? Nii võib olla küll.

Sest kümme aastat tagasi saabus Kambodžast otse kalamehejuttude saatest Tartusse Reigo Kuivjõgi, kes on Saaremaalt pärit – sealt see kalamehegeen –, ja hakkas kohalikku kunstielu ellu äratama. Mitte et see enne täiesti surnud oleks olnud, Enriko ja teised on kunstimuuseumis võimelnud küll, aga Reigo on sellele kõvasti tuld alla pannud oma noore kunsti oksjoni ja Art & Tonicu galeriiga.